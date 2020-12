Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sous pression pour la succession de Tuchel ?

Publié le 11 décembre 2020 à 7h45 par A.C.

Le temps semble compte pour Leonardo, qui multiplierait les pistes afin de trouver un nouvel entraineur pour le Paris Saint-Germain.

Si un départ semble peu probable pour l’instant, Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain devraient se séparer à la fin de la saison. Le contrat du technicien touchera à son terme et une prolongation semble s’éloigner au fil des semaines. « La situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation, on n’a pas parlé de mon contrat » a récemment confié le coach du PSG. « Si ça change quelque chose pour moi ? Non, car ça ne change rien sur comment je fais mon travail ». Pour remplacer Tuchel, nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com des contacts entre Leonardo et Massimiliano Allegri. L’ancien de la Juventus ne serait toutefois pas le seul, puisque L’Équipe a évoqué de son côté un intérêt prononcé du PSG pour Simone Inzaghi.

Lotito met la pression sur Inzaghi !