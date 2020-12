Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba se décidera... en janvier !

Publié le 11 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

En raison de la déclaration surprise de Mina Raiola, Manchester United aurait pris la décision de se débarrasser de son champion du monde dès le mercato hivernal. Le moment de frapper pour le PSG ?

Lundi soir, un extrait d’une longue interview de Mino Raiola à Tuttosport , était divulgué par le média transalpin et a mis le feu sur la toile. En effet, depuis le message de l’agent italo-néerlandais qui a assuré que l’histoire entre Paul Pogba et Manchester United était terminée bien que son contrat court jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore est annoncé du côté du Real Madrid ou encore de la Juventus. Néanmoins, en raison de la délicatesse financière dans laquelle se trouve la Casa Blanca et de la masse salariale surchargée par le contrat de Cristiano Ronaldo pour la Juve , seul le PSG serait une option viable à ce jour d’après certains médias.

Cet hiver, Pogba prendrait la porte !