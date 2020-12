Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Neymar, Leonardo n’a pas encore bougé…

Publié le 11 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a assuré que Neymar se sentait bien au PSG en affichant sa confiance pour que le Brésilien reste et prolonge son contrat courant jusqu’en juin 2022. Mais on n’en serait qu’à la phase initiale des négociations.

« Les deux vont rester avec nous ». Voici le message plein d’espoir que Nasser Al-Khelaïfi communiquait mercredi soir au micro de RMC Sport après la qualification du PSG pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Ce témoignage s’adressait à Kylian Mbappé et Neymar dont les contrats respectifs avec le PSG expireront en juin 2022. Le président du Paris Saint-Germain ne cachait pas son optimisme quelques minutes après que Neymar ait fait part de sa joie à Paris. Cependant, l’éventuelle prolongation de contrat du Brésilien n’est pas si avancée que cela.

Pas de rendez-vous entre Leonardo et Neymar