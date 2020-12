Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme révélation sur la prolongation de Neymar !

Publié le 10 décembre 2020 à 13h45 par T.M.

Encore une fois, Neymar a lâché une bombe après le match du PSG en Ligue des Champions. Cette fois, le Brésilien a ouvert la porte à une prolongation, mais cela serait encore loin d’être fait. Explications.

Après sa sortie remarquée sur Lionel Messi la semaine dernière, Neymar a encore fait une annonce fracassante ce mercredi après la rencontre de Ligue des Champions contre Basaksehir. Cette fois, le joueur du PSG a évoqué son avenir personnel, assurant : « L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir ». En marge de cette rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a également évoqué l’avenir de Neymar, assurant : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous ».

Le dossier n’en est qu’au début !