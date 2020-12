Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un message très clair en provenance de Barcelone !

Publié le 11 décembre 2020 à 13h15 par A.D.

Lors des dernières fenêtres de transferts, le Barça aurait tenté de rapatrier Neymar, sans succès. Alors que le nom de la star du PSG est toujours lié au FC Barcelone, Xavier Vilajoana, candidat à la présidence du club blaugrana, a une nouvelle fois fermé la porte à son retour.

A l'été 2017, le PSG a réalisé l'exploit d'arracher Neymar au FC Barcelone. Pour oublier le départ de la star brésilienne, le Barça a recruté à la fois Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, mais ni l'un, ni l'autre n'est parvenu à s'imposer en Catalogne. Dans cette optique, la direction blaugrana aurait tenté à plusieurs reprises de rapatrier Neymar, mais elle se serait heurté à l'intransigeance de son homologue du PSG. Alors que le numéro 10 parisien sera en fin de contrat en juin 2022, le Barça pourrait retenter sa chance à la fin de la saison, mais cela dépendra du nouveau président en place. A un mois et demi des élections (24 janvier), Xavier Vilajoana a déjà pris sa décision en ce qui concerne Neymar. Comme il l'a répété à AS , le candidat à la présidence du FC Barcelone ne compte pas du tout recruter Neymar s'il prenait la succession de Josep Bartomeu.

«Je ne ramènerais pas Neymar»