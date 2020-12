Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les exigences folles d'Al-Khelaïfi pour Neymar !

Publié le 11 décembre 2020 à 8h15 par D.M.

La formation parisienne pourrait réclamer une somme à neuf chiffres lors du prochain mercato estival pour laisser filer Neymar, et ce même si le joueur ne prolonge pas son contrat avec le PSG. Un montant considérable, dans un contexte financier délicat pour les clubs de football

Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité le 16 juillet dernier, Neymar est épanoui au PSG. Une information confirmée par le principal intéressé après la rencontre de Ligue des champions face à l’Istanbul Basaksehir ce mercredi. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir », a déclaré l’attaquant parisien. Neymar pourrait donc prolonger son contrat avec le PSG, mais pour l’heure, les négociations n’ont pas réellement débuté entre les deux parties comme l’a confié un proche du Brésilien au Parisien : « A ce jour, il n'y a rien ».

Le PSG pourrait réclamer une énorme somme pour Neymar