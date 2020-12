Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola pourrait briser les espoirs de Zidane avec Pogba !

Publié le 11 décembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

La Juventus serait à la lutte avec le PSG et le Real Madrid pour le recrutement de Paul Pogba. Pour prendre les devants, les Bianconeri s'activeraient en coulisses pour boucler cette opération dès le mois de janvier. Et ils compteraient sur Mino Raiola pour rafler la mise.

« Il faut parler clairement : Paul (Pogba) est malheureux à Manchester United, a lancé Mino Raiola. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » . Avec cette sortie fracassante, l'agent de Paul Pogba a totalement relancé son avenir. Alors que l'avenir de La Pioche n'était plus vraiment au coeur des débats, la donne a totalement changé et les prétendants ne manqueraient pas. En effet, le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient prêts à se livrer un véritable combat de titans pour s'offrir Paul Pogba en 2021. Et pour obtenir gain de cause, La Vieille Dame aurait déjà dressé son plan de vol.

La Juve en pole position pour Paul Pogba ?

D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , la Juventus aurait décidé de faire un grand ménage pour mettre toutes les chances de son côté. Alors qu'elle n'aurait pas les moyens de payer le salaire de Paul Pogba, qui serait de l'ordre de 14M€ par an, la direction turinoise projetterait de se séparer de trois indésirables minimum pour alléger sa masse salariale. Ainsi, le départ de Sami Khedira, qui sera en fin de contrat au mois de juin et qui percevrait environ 6M€ par saison, pourrait faciliter la tâche de la Juve. Tout comme celui de Federico Bernardeschi, engagé jusqu'en 2022 et qui toucherait près de 4M€ annuels. Prêtés respectivement à l'OL, Rennes et au Bayern, Mattia De Sciglio (3M€), Daniele Rugani (4M€) et Douglas Costa (6M€) pourraient également apporter leur pierre à l'édifice s'ils quittaient définitivement la Juventus. Enfin dernier cas plus particulier, celui du coach Maurizio Sarri (5,5M€), qui pourrait être une aide précieuse s'il acceptait de résilier son contrat avant la fin de son engagement le 30 juin 2022. En parallèle, d'autres joueurs, dotés d'une grosse cote de popularité cette fois, seraient aussi concernés par ce grand ménage pour Paul Pogba.

Un prêt avec option d'achat dès janvier pour Paul Pogba ?