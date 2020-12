Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand ménage opéré pour Paul Pogba ?

Publié le 11 décembre 2020 à 14h00 par A.D.

En concurrence avec le PSG et le Real Madrid pour Paul Pogba, la Juventus serait freinée par le salaire pharamineux du joueur. Pour avoir les moyens de s'offrir La Pioche, La Vieille Dame préparerait un grand ménage.

Lors d'un entretien accordé à Tuttosport , Mino Raiola a lâché une véritable bombe sur l'avenir de Paul Pogba. « Il faut parler clairement : Paul (Pogba) est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » , a confié l'agent de La Pioche . Et cette sortie n'a pas manqué d'alarmer les plus grosses écuries européennes, dont le PSG, le Real Madrid et la Juventus. Si elle ne manquerait pas de solutions pour convaincre Manchester United, La Vieille Dame devrait avoir davantage de difficulté pour répondre aux attentes salariales de Paul Pogba.

La Juve prête à tous les sacrifices pour Paul Pogba ?