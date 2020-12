Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme plan du Barça pour Boubacar Kamara ?

Publié le 11 décembre 2020 à 11h45 par T.M.

Très courtisé à travers l’Europe, Boubacar Kamara aurait notamment éveillé l’intérêt du FC Barcelone. Et pour convaincre l’OM de lâcher son joueur, le club catalan pourrait avoir une idée derrière la tête.

En grande difficulté avec sa défense centrale, le FC Barcelone souhaiterait résoudre ses problèmes le plus rapidement possible. Pour cela, il est question, depuis plusieurs mois désormais, d’une possible arrivée d’Eric Garcia. Toutefois, le joueur de Manchester City ne serait pas l’unique piste. En effet, ce vendredi, Mundo Deportivo annonce que Boubacar Kamara serait également très apprécié et le nom du joueur de l’OM devrait être glissé à la future direction blaugrana. Un choix pourrait alors devoir être fait entre l’Espagnol et le Français. Mais du côté du Barça, on semble être sous le charme de Kamara, au point de déjà penser à un plan pour trouver un accord avec les Phocéens.

Vers un échange de joueurs ?