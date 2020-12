Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à jouer un sale coup au LOSC ?

Publié le 11 décembre 2020 à 11h00 par La rédaction

A l'approche des élections présidentielles du FC Barcelone, les candidats complètent peu à peu leur équipe et les futurs hommes forts du club culé. Après Michael Zorc, Luis Campos serait désormais dans le viseur de certains candidats pour être le futur directeur sportif du club culé.

A un peu plus d'un mois avant l'élection présidentielle du FC Barcelone, la bataille fait rage pour les candidats, qui tentent par tous les moyens de convaincre les socios de les nommer à la tête du club culé. Si la majorité des projets des candidats sont axés sur la prolongation de Lionel Messi et le retour ou non de Neymar en Catalogne, certains noms commencent également à filtrer concernant les futurs dirigeants Blaugrana . Au poste de directeur sportif notamment, Michael Zorc serait ciblé par plusieurs candidats. Toutefois, le directeur sportif du Borussia Dortmund ne serait pas le seul. Annoncé sur le départ au LOSC depuis plusieurs semaines, Luis Campos serait également dans le viseur de certains candidats à la présidence du FC Barcelone.

Luis Campos bientôt au FC Barcelone ?