Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation inattendue sur... Sergio Ramos !

Publié le 11 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que sa prolongation s'éternise, Sergio Ramos est sur les tablettes de tous les grands clubs européens. S'il est difficile d'envisager le défenseur espagnol avec le maillot des rivaux barcelonais, cela aurait pourtant pu se produire.

Rares sont les transfuges bien accueillis des deux camps. Difficile de prédire la réaction des Merengue en cas de départ de Sergio Ramos au FC Barcelone. Mais le transfert d'un joueur du Real Madrid depuis seize saisons et capitaine depuis 2015 chez les grands rivaux ferait grands bruits. Peu probable, mais pas impossible. Alors qu'aucun accord n'a été trouvé avec le Real Madrid pour sa prolongation, Sergio Ramos est toujours en fin de contrat à la fin de la saison. Naturellement, les grands clubs européens se positionnent pour accueillir le meilleur défenseur du monde 2017 et 2018. Et le FC Barcelone a aussi, un temps, fait partie des prétendants.

Un Sergio Ramos sans le Real Madrid, c'était possible