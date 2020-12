Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un message fort sur son avenir !

Publié le 11 décembre 2020 à 9h30 par A.D.

Alors que le nouveau président du FC Barcelone sera élu le 24 janvier, Ronald Koeman n'est pas certain de rester en place jusqu'à la fin de la saison. Candidat à la succession de Josep Bartomeu, Victor Font a lâché quelques indices sur l'avenir de l'entraineur du Barça.

Arrivé pour sauver le navire du FC Barcelone, Ronald Koeman semble avoir du mal à remplir sa mission. Si en Ligue des Champions, le coach néerlandais a assuré l'essentiel, à savoir la qualification pour les huitièmes de finale, son bilan actuel en championnat est loin d'être glorieux. Avec déjà quatre défaites en dix journées de Liga, le Barça est actuellement classé neuvième. Ce qui pourrait couter la tête de Ronald Koeman, d'autant qu'un nouveau président sera élu le 24 janvier. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font s'est livré sur l'avenir de Ronald Koeman et a fait passer un message fort sur sa situation actuelle.

«Il faut remercier Ronald Koeman pour tout ce qu'il a fait»