Mercato - Barcelone : La réponse ferme du Barça sur un retour de Todibo !

Publié le 11 décembre 2020 à 1h00 par D.M.

Le Benfica ne compte plus sur Jean-Clair Todibo et espèrerait se débarrasser du défenseur central lors du prochain mercato hivernal. Mais le FC Barcelone n'aurait pas l'intention de récupérer le joueur, prêté au sein du club lisboète jusqu'à la fin de la saison.

Jean-Clair Todibo pourrait être au cœur d’un bras de fer entre le Benfica et le FC Barcelone. Le défenseur central, qui ne rentrait pas dans les plans de Ronald Koeman, a pris la direction du Portugal cet été et a rejoint le club lisboète sous la forme d’un prêt. Mais le joueur français n’a toujours pas joué avec le Benfica. L’entraîneur Jorge Jesus a justifié ce choix. « Il ne sera pas là contre le Standard. Il n’a pas la condition physique et tactique. Il n’a pas travaillé avec l’équipe. Ce n’est pas un joueur auquel je pense ».

« Ils essaient de faire pression, rien de plus »