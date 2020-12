Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman bientôt menacé ?

Publié le 10 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Selon Sport, les choix de Koeman passeraient de plus en plus dans le vestiaire du FC Barcelone. Peut-il être remercié dans les prochaines semaines ? Analyse.

D’après les informations de Sport , la lourde défaite du FC Barcelone à domicile contre la Juventus va laisser des traces au sein du club. Selon le média sportif catalan, une source proche du vestiaire du FC Barcelone aurait confié que de plus en plus de joueurs se plaindraient des choix de Ronald Koeman, à commencer parsa tactique offensive utilisée contre la Juventus. « Il n’y a aucun joueur qui est exalté par ce système. Certains ont même régressé ! » aurait confié cette source à Sport .

Pas de départ pour Koeman

Dans ce contexte, avec des résultats très mitigés ces dernières semaines, Koeman est-il menacé ? Peut-il être débarqué d’ici la fin du mois en cas de mauvaise série ? A l’analyse, cela apparaît quasiment impossible. Avec les élections à venir en janvier, le club, qui n’a plus de président depuis le départ accéléré de Josep Maria Batromeu, n’a pas la possibilité de prendre une décision aussi lourde. De plus, le coût de son licenciement en cours de saison pourrait freiner les ardeurs du nouveau président, qui devra affronter une situation financière très complexe. En clair, il serait très surprenant que Koeman soit débarqué avant l’été prochain. Et à coup sûr, son licenciement d’ici aux élections apparaît impossible.