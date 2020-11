Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Victor Font pourrait compromettre le projet Lopez au LOSC !

Publié le 21 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors qu'il figure parmi les favoris à la succession de Josep Maria Bartomeu en tant que président du FC Barcelone, Victor Font pourrait compter sur un homme fort du LOSC actuellement sur le départ, en la personne de Marc Ingla.

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone devrait vivre le début d'une nouvelle ère avec les élections présidentielles du club, avancées après la démission de Josep Maria Bartomeu survenue en octobre dernier. Quel que soit soit l'élu, la tâche s'annonce grande alors que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat et que le FC Barcelone est dans une situation financière particulièrement précaire et doit vendre avant de pouvoir concrétiser le moindre recrutement. Alors qu'il est l'un des favoris à la succession de Josep Maria Bartomeu, Victor Font pourrait tenter de mettre toutes les chances de son côté en s'entourant d'anciens membres du FC Barcelone, à l'image de Marc Ingla qui a récemment transmis sa démission de son poste de directeur général du LOSC à Gérard Lopez, trois ans après son arrivée chez les Dogues.

Marc Ingla bientôt de retour au FC Barcelone avec Victor Font ?