Mercato - LOSC : Marc Ingla aurait déposé sa démission !

Publié le 19 novembre 2020 à 17h40 par La rédaction

Directeur général du LOSC, Marc Ingla aurait soumis sa démission au président Gérard Lopez qui l’aurait d’ailleurs accepté selon RMC Sport. Le départ du dirigeant serait poussé par deux raisons précises.

Passé par le FC Barcelone au service marketing, Marc Ingla a débarqué au LOSC en 2017 dans le cadre de l’arrivée de Gerard Lopez au poste de président. Néanmoins, les tensions se sont multipliées ces derniers temps en interne. En particulier avec Luis Campos, conseiller sportif du président Lopez. Alors qu’un départ de Campos semble être dans les tuyaux depuis un moment, c’est Marc Ingla qui devrait quitter son poste de directeur général le premier. C’est en effet l’information communiquée par Mohamed Bouhafsi sur son compte Twitter . Le rédacteur en chef de la section football de RMC Sport révèle que Marc Ingla aurait déposé sa démission et que Gérard Lopez l’aurait déjà accepté. L’Espagnol partirait à cause de sa relation « détestable » avec Luis Campos et pour une raison extrasportive qui relève du personnel. Tant que le LOSC ne lui aura pas trouvé de remplaçant, Ingla restera en poste.