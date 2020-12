Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba intéressé par une arrivée au PSG ? La réponse !

Publié le 11 décembre 2020 à 12h45 par T.M.

En janvier ou l’été prochain, Paul Pogba devrait quitter Manchester United. Pour aller où ? Visiblement, le PSG aurait toutes ses chances d’y croire.

« Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air ». Agent de Paul Pogba, Mino Raiola a lâché une véritable bombe sur l’avenir du Français. Le divorce semble donc plus que jamais prononcé et le départ du joueur de Manchester United devrait intervenir prochainement. Et si Pogba jouait enfin en France ? Cela est une possibilité. En effet, le PSG serait intéressé, d’autant plus que Leonardo verrait d’un bon oeil une arrivée du Français afin de convaincre Kylian Mbappé de rester et prolonger avec le club de la capitale.

Vers une réunion entre Mbappé et Pogba ?