Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Tuchel à portée de main ?

Publié le 11 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Annoncé du côté du Real Madrid et de Manchester United, Mauricio Pochettino resterait une option plausible du PSG pour l’après-Thomas Tuchel en raison du manque de progression du côté des deux clubs énoncés dans ce dossier.

Comme Le Parisien le révélait récemment, Thomas Tuchel aurait pris la décision de ne pas essayer de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. De quoi inciter Leonardo et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain de se pencher sur la question de la succession de l’entraîneur allemand. Plusieurs profils dont celui de Massimiliano Allegri seraient pris en considération par le directeur sportif du PSG. Néanmoins, Mauricio Pochettino pourrait lui aussi prendre les rênes de l’effectif parisien qu’il a connu en tant que joueur lors de sa carrière professionnelle. Et le chemin se dégagerait en l’état actuel des choses.

Pochettino à Manchester, ça se compliquerait !