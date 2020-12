Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Direction la MLS pour Özil ?

Publié le 11 décembre 2020 à 15h40 par T.M.

Clairement plus en odeur de sainteté à Arsenal, Mesut Özil doit penser à l’avenir. Et pour l’Allemand, cela pourrait s’écrire du côté des Etats-Unis et de la MLS.