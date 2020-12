Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 11 décembre 2020 à 14h15 par T.M.

Il y a quelques jours, André Villas-Boas avait fait une grande annonce, dévoilant le début des discussions pour une prolongation à l’OM. Ce vendredi, le Portugais a fait le point.

Proche d’un départ cet été, André Villas-Boas pourrait finalement continuer à l’OM. En effet, alors que le Portugais est actuellement dans sa dernière année de contrat, cela commence à discuter pour une prolongation. Il y a quelques jours, Villas-Boas avait fait une grande annonce à ce sujet, révélant ainsi : « Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV qui a décidé de rigoler avec tout le monde. Si j’envisage de rester à l’OM ? Oui, je n’ai jamais dit le contraire ».

« Il y aura beaucoup de changements l'année prochaine »