Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La décision de Villas-Boas semble déjà prise…

Publié le 11 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas semble déjà dans l’optique de poursuivre l’aventure après avoir lâché un indice de taille à ce sujet mercredi soir.

Déjà passé proche de quitter l’OM l’été dernier suite au renvoi d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas avait finalement décidé de continuer l’aventure au sein du club phocéen, mais ce dossier reviendra sur le devant de la scène dans les prochains mois. En effet, l’entraîneur portugais arrivera au terme de son contrat à l’OM en juin prochain, et même s’il a déjà évoqué l’idée d’une prolongation de contrat, rien ne semble acté. Pourtant, dans son esprit, Villas-Boas semble se projeter sur la saison prochaine…

Villas-Boas a lâché un indice sur l’année prochaine