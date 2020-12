Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande annonce sur l’avenir de Maxime Lopez !

Publié le 11 décembre 2020 à 16h45 par T.M.

Actuellement, Maxime Lopez est seulement prêté, avec option d’achat, à Sassuolo. Toutefois, le club italien a bien l’intention d’acquérir définitivement le joueur de l’OM.

Alors qu’il bénéficiait d’un temps de jeu moins important dans la rotation d’André Villas-Boas, Maxime Lopez a quitté l’OM lors du dernier mercato. Longtemps annoncé dans le viseur du FC Séville, le milieu de terrain a finalement posé ses valises à Sassuolo. Et après seulement quelques mois en Italie, le joueur de 23 fait déjà une belle impression. A Sassuolo, on est déjà sous le charme de Lopez et forcément, la question de son avenir revient déjà sur la table. En effet, actuellement, le milieu de terrain appartient toujours à l’OM puisqu’il a été prêté avec option d’achat, qui serait estimée entre 1 et 3M€ et deviendrait obligatoire en fonction du nombre de matchs joués par le nouveau protégé de Roberto De Zerbi.

Vers un transfert définitif ?