Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Lopez en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 29 novembre 2020 à 2h15 par A.M.

Quelques semaines après son départ de l'OM, Maxime Lopez ne regrette rien comme le rappelle son frère Julien, joueur du Paris FC.

« Il y a eu une alchimie entre nous dès le premier appel. On a discuté un peu en espagnol et son discours rejoignait la vision du foot que j’avais. Donc ça s’est fait en cinq minutes. Il m’a donné la confiance que j’avais un peu moins à Marseille. Et j’essaye de lui rendre sur le terrain. » Ces derniers jours, Maxime Lopez dévoilait les coulisses de sa signature à Sassuolo où il est prêté par l'OM. Et son frère, Julien, confirme que le natif de Marseille est plus que jamais épanoui.

«Il revit»