Mercato - ASSE : Énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Stéphane Ruffier !

Publié le 11 décembre 2020 à 8h30 par La rédaction

En conflit avec l'ASSE depuis bientôt dix mois, Stéphane Ruffier devrait être licencié pour fautre grave au cours des prochains jours, et ainsi mettre un terme à son histoire chez les Verts prématurément.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Stéphane Ruffier à l'ASSE. Mis à l'écart depuis février dernier par Claude Puel, l'international français vit une année particulièrement difficile dans le Forez. Ces derniers jours, la relation entre l'ASSE et le gardien de 34 ans semble avoir atteint un point de non retour, puisque Stéphane Ruffier a de nouveau été mis à pied par la direction stéphanoise. Alors que Claude Puel ne comptait pas le réintégrer au groupe professionnel, une opportunité s'était présentée pour l'ancien monégasque avec l'intérêt de Dijon. Toutefois, Stéphane Ruffier a pris la décision de rester chez les Verts, et après 383 matchs sous les couleurs de l'ASSE, l'histoire entre le gardien français et l'ASSE pourrait bientôt prendre fin d'une manière brutale...

Ruffier bientôt licencié