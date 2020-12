Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle fenêtre de tir pourrait se présenter pour De Ligt...

Publié le 11 décembre 2020 à 7h00 par A.C.

Passé sous le nez du FC Barcelone en 2019, Matthijs de Ligt pourrait bien revenir dans le viseur du club catalan.

En Catalogne, on s’en mord encore les doigts. Courtisé en 2019, Matthis de Ligt a fait faux bond au FC Barcelone, préférant rejoindre la Juventus. Après des débuts délicats, le défenseur semble d’ailleurs s’y être maintenant fait une place de choix, avec des prestations plus qu’abouties. Ronald Koeman a d’ailleurs pu le constater de lui-même ce mardi, lors de la large défaite du Barça face à la Juve, en Ligue des Champions (0-3). « C'est dommage qu'il soit à la Juve et non au Barça, bien que ce soit quelque chose qui s'est passé avant que je sois ici » a même lâché l’entraineur barcelonais, après cette rencontre.

Une clause pour De Ligt en 2022 ?