Mercato - PSG : Mbappe, Neymar... Un projet colossal prend forme !

Publié le 11 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que les contrats de Neymar et Kylian Mbappé prennent fin en juin 2022, l'optimisme semble grandissant au PSG concernant l'avenir des deux attaquants.

Neymar et Kylian Mbappé seront les deux enjeux majeurs du PSG dans les prochaines semaines. Et pour cause, leurs contrats prennent fin en juin 2022, ce qui contraint le club de la capitale à s'activer afin de ne pas se retrouver en danger l'été prochain face aux assauts des grands clubs européens, notamment du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Toutefois, malgré la complexité que représentent ces deux dossiers, l'optimisme est de plus en plus importants en interne.

Leonardo et Al-Khelaïfi sur la même longueur d'onde