Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal ne pense pas qu’à Marseille !

Publié le 11 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors qu'il ne cesse d'afficher sa volonté de devenir président de l'OM dans le cas où le projet de rachat de Mohamed Ajroudi aboutissait, Mourad Boudjellal se prépare également à un échec.

Ces derniers jours, Mourad Boudjellal est omniprésent dans les médias afin d'évoquer son projet de rachat de l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Toutefois, après avoir été très offensif, l'ancien président du RCT est plus en retrait. « Aujourd’hui McCourt n’est pas vendeur. Et dans l’hypothèse où demain il le deviendrait je ne pense pas qu’on soient les seuls acheteurs potentiels. Donc pour l’instant ce n’est même pas une hypothèse, c’est un fantasme », confiait-il au sujet des velléités de ventes de Frank McCourt.

Boudjellal envisage un avenir loin de l'OM