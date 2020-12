Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La fin du projet de Boudjellal et Ajroudi ?

Publié le 11 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Depuis cet été, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi tentent de racheter l’OM à Frank McCourt. Toutefois, ce projet tel qu’on le connait actuellement pourrait bien prendre fin. Explications.

Malgré la détermination de Frank McCourt à la tête de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi ne lâche rien. En effet, ces dernières heures, l’entourage de l’homme d’affaires franco-tunisien a fait savoir que le projet était toujours d’actualité et que désormais il était attendu que l’Américain se décide à vendre. Ajroudi ambitionne toujours de racheter l’OM, mais la question actuellement est de savoir si cela sera avec Mourad Boudjellal. Après avoir porté ce projet, l’ancien patron du RCT émet de plus en plus de doutes concernant la possibilité de débarquer à la tête de l’OM.

« Ce n’est même pas une hypothèse, c’est un fantasme »