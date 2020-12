Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas attend un geste fort dans le dossier Thauvin !

Publié le 12 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le contrat de Florian Thauvin prend fin en juin prochain, André Villas-Boas espère que les dirigeants de l'OM réussiront à conserver l'international français.

L'avenir de Florian Thauvin est un sujet brûlant du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le 1er janvier, l'ailier marseillais sera libre de négocier avec le club de son choix afin de s'y engager pour la saison prochaine. D'ailleurs, ces derniers jours, Pablo Longoria a reconnu que « c’est une question compliquée. On y travaille, on parle avec son entourage avec tout le monde pour trouver la meilleure façon que les parties se rapprochent ». Malgré tout, André Villas-Boas envoie un message fort à ses dirigeants.

Villas-Boas interpelle Longoria pour Thauvin