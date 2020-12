Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit une excellente nouvelle pour son avenir !

Publié le 11 décembre 2020 à 16h00 par A.D.

Alors que le nouveau président du FC Barcelone sera élu le 24 janvier, Ronald Koeman pourrait ne pas finir la saison en Catalogne. Candidat à la succession de Josep Bartomeu, Xavier Vilajoana a rassuré le coach néerlandais sur son avenir.

Nommé à la fin de la dernière saison pour prendre la succession de Quique Setién, Ronald Koeman est loin d'avoir réussi ses débuts au Barça. Si la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions est acquise, le FC Barcelone éprouve les pires difficultés à faire bonne figure en championnat sous la houlette du coach néerlandais. En effet, le club catalan ne figure qu'à la neuvième place en Liga, à 12 points de la première place occupée par l'Atlético et avec déjà quatre défaites au compteur. Alors qu'un nouveau président sera élu le 24 janvier, Ronald Koeman risquerait sa peau et pourrait ne pas finir la saison au Barça. Candidat à la présidence de l'écurie blaugrana, Xavier Vilajoana s'est déjà positionné sur l'avenir de Ronald Koeman. Comme il l'a expliqué à AS , il ne compte pas se séparer du coach en place avant la fin de l'exercice 2020-2021.

Xavier Vilajoana veut finir la saison avec Ronald Koeman