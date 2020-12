Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre en préparation pour Coutinho et Griezmann ?

Publié le 11 décembre 2020 à 13h30 par T.M.

Pas épargné par la crise financière liée à l’épidémie de coronavirus, le FC Barcelone doit vendre pour faire entrer des liquidités. Et ces différentes opérations pourraient concerner des joueurs indésirables, mais pas seulement. Philippe Coutinho et Antoine Griezmann verraient notamment la porte de sortie s’entrouvrir.

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone affiche un bien triste visage. Sous les ordres de Ronald Koeman, les Blaugrana enchainent les tristes performances et forcément cela inquiète. Les carences sont nombreuses en Catalogne et il va vite falloir trouver une solution, sans quoi, la saison pourrait virer à la catastrophe. Une partie des problèmes pourrait finalement se résoudre en janvier, à l’occasion du mercato hivernal. Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce vendredi, Koeman insisterait encore et toujours pour les arrivées de Memphis Depay et Eric Garcia. Ciblés cet été, le Néerlandais et l’Espagnol ne sont finalement pas venus, mais l’intérêt serait intact. Toutefois, pour Depay et Garcia, outre le fait que cela pourrait bloquer en attendant l’élection du futur président, qui sera connu le 24 janvier prochain, l’aspect financier pourrait encore une fois être un frein. Miné par la crise financière, le FC Barcelone a les caisses vides et ne peut pas recruter. Il faut donc faire entrer des liquidités pour avoir une certaine marge de manoeuvre et vendre par conséquence. Mais qui pourrait quitter le Camp Nou dans les semaines à venir ?

Un avenir loin d’être assuré