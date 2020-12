Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage qui confirme la tendance pour l’avenir de Neymar !

Publié le 12 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'avenir de Neymar est au cœur de toutes les discussions ces derniers jours, Bruno Satin assure que le PSG fera bien tout pour conserver sa star.

Ces derniers jours, Neymar a clairement affiché sa volonté de rester au PSG. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir », confiait le Brésilien au micro de RMC Sport . Et visiblement, ce souhait serait partagé par le club de la capitale qui a l'envie de prolonger le bail de Neymar, qui court actuellement jusqu'en juin 2022, comme l'explique Bruno Satin.

«Evidemment qu’ils vont essayer d’étendre son bail avec le PSG»