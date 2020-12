Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une légende du club veut remplacer Dario Benedetto !

Publié le 11 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

André Villas-Boas recherche un buteur depuis de longs mois à l'OM, et Luis Henrique ne serait pas adapté à ce poste. Chris Waddle, ancien attaquant historique du club, partage cette opinion et explique ce que pourrait apporter un numéro neuf.

L'OM sort d'une campagne européenne difficile. Après avoir battu le triste record de défaites consécutives en Ligue des Champions, les hommes d'André Villas-Boas ont trouvé le chemin de la rédemption contre l'Olympiakos. Mais malgré ce succès (2-1), les difficultés offensives ont été confirmées, les deux buts venant des penalties transformés par Dimitri Payet. L'entraîneur olympien a également réalisé un constat fracassant sur l'arrivée de Luis Henrique : l'attaquant brésilien ne serait pas un buteur, le poste pour lequel il a été recruté. Ce manque de longue date à l'OM n'a donc toujours pas été comblé.

« L'OM doit avoir un buteur qui plante 25 buts pour progresser »