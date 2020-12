Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça bloque pour le départ de ce gros nom de Zidane !

Publié le 12 décembre 2020 à 0h00 par D.M.

Le Real Madrid espèrerait se débarrasser d’Isco en janvier prochain. Mais le club espagnol n’aurait toujours pas reçu la moindre proposition pour le milieu de terrain.

Isco ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Le joueur du Real Madrid ne fait pas partie des premiers choix de Zinédine Zidane. Face au Borussia Mönchengladbach ce mercredi, l’entraîneur français a, une nouvelle fois, laissé l’international espagnol sur le banc, préférant faire entrer sur le terrain en seconde période le jeune Sergio Arribas (19 ans). Interrogé sur la situation d’Isco ce vendredi, Zinédine Zidane n’a pas exclu un départ du joueur lors du prochain mercato hivernal. « Je dois choisir et c'est le travail que je dois faire. Si Isco peut partir au mercato hivernal ? Je comprends parfaitement qu'il a peu de minutes de jeu. Il y a beaucoup de joueurs ici et c'est la difficulté d'un entraineur de choisir son 11 » a expliqué l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.

Le Real Madrid espère une offre pour Isco cet hiver