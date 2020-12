Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue inévitable pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 11 décembre 2020 à 21h15 par A.C.

Courtisé par la moitié de l’Europe, Dominik Szoboszlai pourrait bien décider son avenir au cours des prochains jours.

Il est la nouvelle sensation du RB Salzbourg. Un an après Eirling Haaland, qui impressionne désormais tout le monde avec le Borussia Dortmund, le club autrichien pourrait sortir un nouveau prodige. Il s’agit de Dominik Szoboszlai, milieu hongrois de 20 ans, qui aurait notamment tapé dans l’œil de Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque Szoboszlai plairait également au Real Madrid, au Milan AC, Arsenal, au Bayern Munich et au RB Leipzig. Ce vendredi, Sky Deutschland a d’ailleurs annoncé que c’est ce dernier club qui tiendrait la corde.

Szoboszlai à Leipzig... dès la semaine prochaine !