Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 11 décembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Arrivé en août sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman peine à convaincre. Alors que son avenir est un des enjeux de la campagne présidentielle de la maison blaugrana, Victor Font semble vouloir poursuivre avec lui.

Après avoir connu un été mouvementé, le FC Barcelone semble parti pour vivre un hiver tout aussi crucial. Le 24 janvier, les Blaugrana connaîtront le successeur de Josep Maria Bartomeu à la présidence. Et alors que la campagne bat son plein, les différents candidats doivent formuler leurs promesses sur les nombreux sujets épineux. Outre le recrutement à venir et le futur de Lionel Messi, l’avenir de Ronald Koeman constitue également un enjeu majeur. Arrivé en août, le remplaçant de Quique Setien vit une première saison en dent de scie, et sa place est souvent remise en question.

« Nous le ferons avec Koeman »