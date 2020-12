Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman active une nouvelle piste pour le mercato hivernal !

Publié le 11 décembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Gérard Piqué étant éloigné des terrains pour de longs mois, le FC Barcelone a fait du recrutement d'un défenseur central sa priorité lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, la situation financière du club culé pourrait contraindre à abandonner provisoirement la piste Eric Garcia afin de se rabattre sur des pistes moins onéreuses.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone s'apprête à aborder un mercato capital pour sauver sa saison. Distancé en championnat, le club culé n'est pas épargné par les blessures cette saison, et va notamment être contraint de composer sans Ansu Fati et Gerard Piqué pour plusieurs mois. Alors que Ronald Koeman souhaite toujours s'attacher les services d'Eric Garcia et de Memphis Depay cet hiver, la situation financière du club culé pourrait contraindre les dirigeants catalans à se pencher sur d'autres pistes, notamment en prêt. Si Eric Garcia est la priorité de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, les exigences de Manchester City pourraient s'avérer trop élevées pour le FC Barcelone, qui s'active ainsi sur d'autres pistes...

Lisandro Martinez comme alternative à Eric Garcia ?