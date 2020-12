Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay au coeur d’un gros désaccord en interne ?

Publié le 11 décembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Bien décidé à renforcer son attaque cet été, Ronald Koeman a jeté son dévolu sur Memphis Depay, en vain. Alors que l'attaquant néerlandais sera en fin de contrat en juin prochain, la nécessité de sa venue interroge au sein du FC Barcelone.

Cet été, le FC Barcelone souhaitait faire de Memphis Depay le successeur de Luis Suarez. Choix prioritaire de Ronald Koeman, le Néerlandais est finalement resté à Lyon, et ce en dépit de son contrat qui arrivera à son terme en juin prochain. Mais les Blaugrana comptent encore se renforcer au mercato d’hiver, et le recrutement est une pierre angulaire de la campagne présidentielle qui bat son plein. Et tandis que l’ancien sélectionneur des Pays-Bas ferait le forcing pour recruter Memphis Depay ainsi qu’Eric Garcia dès janvier, l’arrivée de l’attaquant semble loin d’être jouée.

Le dossier Depay mis de côté ?