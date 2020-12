Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt prêt à vendre l'OM ? La réponse d'Eyraud !

Publié le 23 décembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 23 décembre 2020 à 8h16

Interrogé sur les rumeurs d'une vente de l'OM, Jacques-Henri Eyraud ne change pas sa ligne d'approche et continue d'assurer que Frank McCourt n'a jamais songé à vendre le club.

C'était le feuilleton de l'été du côté de Marseille. Dès le mois de mai, plusieurs rumeurs ont circulé concernant l'éventualité d'une vente de l'OM. Il y a d'abord eu le nom d'Al Walid bin Talal, milliardaire saoudien, qui aurait eu un projet faramineux pour le club phocéen. Mais ce sont surtout Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal qui ont faire parlé sur la Canebière. Et pour cause, les deux hommes ont occupé l'espace médiatique durant de longues semaines afin de pousser Frank McCourt à vendre l'OM. En vain jusque-là malgré le retour à la charge de Mourad Boudjellal ces dernières semaines.

Eyraud assure que McCourt n'a jamais songé à vendre l'OM