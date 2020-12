Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone rattrapé par la réalité pour Neymar et Messi...

Publié le 23 décembre 2020

El Confidencial a détaillé ces dernières heures la situation financière du FC Barcelone. Analyse.

Le média espagnol El Confidencial est revenu ces dernières heures sur la situation financière du FC Barcelone et sur sa réelle capacité de recrutement, à l’heure où certains candidats à la présidence annoncent être en mesure de reformer le duo Messi-Neymar au Camp Nou. Interrogé sur le sujet, l’économiste Marc Ciria i Roig ne se fait toutefois aucune illusion : « En ce moment, le robinet est fermé pour le Barça avec la dette à court terme. Le club doit appliquer des mesures chocs, brutales et impopulaires. Il doit y avoir un modèle sportif et économique qui va de pair, et des ventes. Vendre à des prix attractifs, mais aussi alléger la masse salariale. Par conviction ou par obligation, nous devons avoir des jeunes de chez nous, 60 ou 70 % de l'équipe première de la saison prochaine devrait être issue de la Masia ».

Neymar ne viendra pas, Messi partira

Que faut-il en penser ? Très clairement, dans un contexte où le club doit en priorité vendre et alléger sa masse salariale, une signature de Neymar apparaît tout à fait impossible. Mais ce n’est pas tout : la prolongation de Messi apparait également totalement illusoire. Comment en effet concilier une baisse drastique de la masse salariale avec un nouveau contrat XXL de l’attaquant argentin, quand bien même ce dernier consentirait à faire un effort financier ? La conclusion apparaît incontournable : Neymar ne viendra pas et Messi partira libre en juin.