Mercato - PSG : Un retour de Neymar au FC Barcelone ? La réponse !

Ces derniers jours, plusieurs pré-candidats à la présidence du FC Barcelone ont affiché leurs ambitions pour les prochains mercatos. Le nom de Neymar revient régulièrement, mais le club culé n’aurait absolument pas les moyens de mettre la main sur la star du PSG, ou sur un autre grand nom.

Désireux de retourner au FC Barcelone en 2019, Neymar a revu sa position comme vous l’a révélé il y a quelques mois le10sport.com. Le Brésilien est aujourd’hui heureux au PSG et s’imagine prolonger en fonction de l’offre proposée par le club de la capitale. Mais en Catalogne, on rêve encore de la star auriverde. Certains pré-candidats à la présidence du Barça n’hésitent pas à ouvrir la porte à un retour de Neymar, malgré les grosses difficultés financières rencontrées aujourd’hui. Une crise profonde dont est d’ailleurs à l’origine l’attaquant. « Neymar ? Avec le directeur sportif, nous avons parlé du mercato d’hiver. Quand nous avons évoqué les recrues, il m’a dit : « Si tu veux, je ramène Neymar ». C’est la cerise sur le gâteau dont a besoin le Barça », a notamment confié il y a quelques jours Jordi Farré, avant d’en rajouter une couche sur le sujet dans un entretien pour Goal : « En ce qui concerne Neymar, ce serait très bon marché. C'est un joueur qui assure des revenus, des succès et des titres, je crois sincèrement que ce serait bon marché. »

« Le Barça doit appliquer des mesures chocs, brutales et impopulaires »