Mercato - PSG : Un scénario déjà écrit pour le départ de Neymar ?

Publié le 21 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Encore et toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar pourrait finalement être amené à quitter le PSG gratuitement au terme de son contrat, en juin 2022.

« Neymar et Mbappé ? On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », indiquait récemment Nasser Al-Khelaïfi au micro de RMC Sport s ur les éventuelles prolongations de contrat à venir pour Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Pourtant, en coulisses, ces deux dossiers ne semblent pas vraiment progresser, et le temps ne joue pas en faveur du président du PSG. Surtout que le FC Barcelone ne lâche pas Neymar…

Neymar vers un départ en 2022 ?