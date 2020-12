Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Neymar déjà planifiée ?

Publié le 18 décembre 2020 à 9h15 par La rédaction

En fin de contrat en 2022, Neymar discuterait actuellement pour prolonger son contrat avec le PSG. Toutefois, certains candidats à la présidence du FC Barcelone ne désespèrent pas pour s'attacher les services de la star brésilienne, à l'image d'Emili Rousaud.

Trois ans et demi après son départ du FC Barcelone, Neymar fait toujours parler de lui en Catalogne. S'il est enfin épanoui et heureux au PSG, la star brésilienne n'est pas encore sûr de s'éterniser en Ligue 1. En fin de contrat en 2022, le numéro 10 du PSG devrait prolonger dans les prochains mois ou quitter la capitale parisienne l'été prochain afin de ne pas partir libre. A l'approche des élections présidentielles du FC Barcelone (le 24 janvier prochain), le nom de Neymar revient ainsi avec insistance. Si certains candidats ne souhaitent pas que la star brésilienne fasse son retour en Catalogne en raison des conditions de son départ, d'autres affirment qu'il sera tout simplement impossible de le payer. Toutefois, Emili Rousaud est toujours déterminé à l'idée de rapatrier Neymar, affirmant même être d'ores et déjà en contact avec l'entourage du joueur : « Nous avons parlé avec l’entourage de Neymar ». Pourtant Leonardo compte bien conserver l'international brésilien de 28 ans, des discussions seraient d'ores et déjà entamées entre les différentes parties. Cela ne semble toutefois pas freiner les ambitions d'Emili Rousaud.

Rousaud vise Neymar au Barça pour 2022