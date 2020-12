Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devant un énorme dilemme avec Mbappé !

Publié le 18 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

L’avenir de Kylian Mbappé est depuis plusieurs mois au centre des débats. Et dans ce feuilleton, Leonardo devra se poser les bonnes questions pour ce qu’il veut pour le PSG.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait toutefois ne pas rester jusque là. En effet, l’heure du départ pourrait sonner dès l’été prochain alors que le Real Madrid devrait lancer son offensive à ce moment. La menace plane donc au-dessus du PSG. Et pour la dissiper, Leonardo cherche actuellement à prolonger Mbappé, afin de le conserver un peu plus longtemps. Alors que la prolongation du champion du monde semble être la priorité numéro 1 de la direction parisienne, un choix cornélien pourrait toutefois se présenter.

Kylian Mbappé… ou Lionel Messi ?