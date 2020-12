Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le PSG surveille obligatoirement le dossier Dybala

Publié le 17 décembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Les médias italiens ont annoncé ces dernières heures que le PSG surveillait Paulo Dybala, l’attaquant argentin de la Juve. Analyse.

Plusieurs médias italiens ont évoqué ces dernières heures le cas de Paulo Dybala, l’attaquant international argentin, affirmant que le Paris Saint-Germain s’était positionné en embuscade sur la piste, qu’il envisageait d’activer en cas de départ de Kylian Mbappe en fin de saison. Que faut-il en penser ?

Deux éléments principaux

A l’analyse, cela apparaît très probable voire même certain. En effet, dans un contexte où il évalue fatalement le marché des grands attaquants pour compenser le départ très possible de Kylian Mbappe à un an de la fin de son contrat, le dossier Dybala apparaît incontournable. Sportivement, il fait partie des quelques éléments sur le marché international à pouvoir compenser la perte de l’attaquant français. De plus, Dybala, qui ne parvient pas à s’accorder avec la Juventus Turin pour une prolongation, pourrait se retrouver à un an de la fin de son contrat l’été prochain, ce qui rendrait son départ inévitable. Dans ces conditions, il est certain que le PSG surveille de près son cas.