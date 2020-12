Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum lancé à Dybala ?

Publié le 17 décembre 2020 à 16h45 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala attise de plus en plus d’intérêt.

Ça pourrait bien être lui, le remplaçant de Kylian Mbappé. Alors que le Champion du monde français pourrait quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain, Leonardo souhaiterait miser sur Paulo Dybala. Le directeur sportif du PSG serait un grand fan de l’Argentin, qui est d’ailleurs quelque peu en froid avec la Juventus. Il y a en effet eu un petit échange par médias interposés entre Dybala et le président Andrea Agnelli, qui a rappelé à l’ordre son joueur... qui ne traverse d’ailleurs pas la meilleure période de sa carrière.

La Juventus pas prête à faire d’efforts pour Dybala