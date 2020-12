Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Szoboszlai a choisi son club !

Publié le 17 décembre 2020 à 16h17 par La rédaction mis à jour le 17 décembre 2020 à 16h20

Convoité par de nombreux grands clubs européens, Dominik Szoboszlai reste finalement dans la galaxie Red Bull puisqu'il quitte Salzbourg pour s'engager avec Leipzig.

Le RB Leipzig ne se fera pas avoir deux fois. Après avoir vu filer Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund, le club allemand ne voulait pas subir le même échec avec Dominik Szoboszlai qui brille également à Salzbourg. Et c'est chose faite. En effet, Leipzig a officialisé l'arrivée de la pépite hongroise. « Dominik Szoboszlai rejoint la Bundesliga allemande et signe un contrat avec le RB Leipzig jusqu'à l'été 2025 », précise le communiqué du club. Par conséquent, malgré l'intérêt du Real Madrid, d'Arsenal ou encore du PSG, Dominik Szoboszlai va bel et bien rester dans la galaxie Red Bull, passant du Championnat autrichien à la Bundesliga. Le montant du transfert est estimé à 20M€, soit le montant de sa clause libératoire. C'est ainsi la fin d'un feuilleton lancé en début de saison.