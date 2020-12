Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta confirme son axe stratégique pour Messi

Publié le 17 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Joan Laporta, l’ancien président du Barça candidat pour retrouver le poste, s’est exprimé de nouveau sur Messi. Décryptage.

Interrogé par Radio MARCA mercredi, Joan Laporta, l’ancien président du Barça de nouveau candidat à la présidence, a réaffirmé sa conviction qu’il parviendrait à conserver Lionel Messi, pour l’instant en fin de contrat en juin : « Nous allons faire tout notre possible pour que Messi reste avec nous. Leo n'est pas basé uniquement sur l'argent. Ce sera une bonne proposition économique, mais nous n'atteindrons pas ce que les autres clubs peuvent offrir. J'ai une très bonne relation avec Leo. Il veut le Barça. Je suis convaincu qu’il attend avec impatience une proposition du nouveau président. Si je fais cette proposition, je vais m'y conformer, j'ai la chance d'avoir la confiance de Leo. Ce n'est pas le moment de parler de Messi et pour cela je dois être président ».

Deux piliers forts

A cette occasion, Laporta a confirmé de manière très claire son axe stratégique, conforme à ce que le10sport.com avait analysé précédemment. L’ancien président sait pertinemment que le Barça devra demander un effort financier à l’attaquant argentin pour prolonger, mais il mise sur deux piliers forts pour le convaincre : d’une part son attachement au club, d’autre part la relation de confiance qu’il a établi avec lui depuis son premier passage à la présidence.