Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est encore interpellé pour son avenir !

Publié le 17 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta affiche sa volonté très claire de conserver Lionel Messi.

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone entrera dans une nouvelle ère. Et pour cause, c'est à cette date qu'un nouveau président sera élu pour remplacer Josep Maria Bartomeu qui a démissionné après avoir fait l'objet d'une motion de censure. Dans cette optique, plusieurs candidats sont déjà en course pour lui succéder, à l'image de Joan Laporta, qui fait partie des favoris de cette élection. Et ce dernier affiche notamment de conserver Lionel Messi dont le contrat prend fin en juin prochain.

«Mon intention, c’est que Messi reste»