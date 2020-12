Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de Xavi déjà acté pour le Barça ?

Publié le 16 décembre 2020 à 10h00 par A.C.

Régulièrement annoncé proche d’un retour au FC Barcelone, en tant qu’entraineur, Xavi semble être avec Lionel Messi l’un des sujets forts de cette élection.

L’arrivée d’un nouveau président au FC Barcelone pourrait changer beaucoup de choses. Certains candidats semblent en effet être candidats du grand ménage, pour repartir sur des bases solides et totalement nouvelles. Pour d’autres, il faut travailler dans la continuité de ce qui a été fait, au moins jusqu’à la fin de l’actuelle saison. Cela concerne directement Ronald Koeman, arrivé cet été en lieu et place de Quique Sétien et dont le contrat le lie au Barça jusqu’en 2022.

« Xavi sera l’entraineur du Barça un jour »